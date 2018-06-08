ACF WOMEN'S, Zazzera e Ohrstrom rinnovano il contratto

La Fiorentina Women’s FC comunica con grande soddisfazione il rinnovo degli accordi pluriennali con Stephanie Ohrstrom e Danila Zazzera

"La Fiorentina Women’s FC comunica con grande soddisfazione il rinnovo degli accordi pluriennali con Stephanie Ohrstrom e Danila Zazzera. Le due calciatrici hanno firmato questo pomeriggio nella sede della società gigliata. Nel loro palmares viola figurano lo Scudetto e le due Coppe Italia, l'ultima vinta lo scorso 26 Maggio a Noceto. Queste due riconferme si uniscono a quelle di Guagni e Parisi e ai nuovi arrivi a Firenze di Philtjens, Breitner e Jaques"