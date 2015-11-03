Labaro Viola

Notizie Ohrstrom Fiorentina

Disastro Femminile, sconfitte a Torino per 4-0. Le ragazze scivolano al 4 posto

11 ottobre 2020 19:27

Ohrstrom: "Indimenticabile la Supercoppa, con la Juve vogliamo il bis. Commisso ci segue sempre e ci dà la carica"

16 ottobre 2019 11:09

Ohrstrom: "Sto aspettando la cittadinanza italiana, con i viola voglio il doblete. Il contratto.."

17 gennaio 2019 12:24

Stephanie Ohrstrom:"Al ritorno ce la possiamo fare. Un onore vedere i tifosi viola in trasferta.."

18 ottobre 2018 18:16

Il muro Öhrström non basta, la Fiorentina cade 1-0 in casa del Chelsea. Al Franchi..

17 ottobre 2018 22:12

ACF WOMEN'S, Zazzera e Ohrstrom rinnovano il contratto

08 giugno 2018 19:18

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