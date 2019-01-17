Ohrstrom: "Sto aspettando la cittadinanza italiana, con i viola voglio il doblete. Il contratto.."

Il portiere della Fiorentina Stephanie Ohrstrom ha parlato questa mattina al quotidiano La Nazione. Queste le sue parole: "Sto lavorando per avere la cittadinanza italiana

Il portiere della Fiorentina Stephanie Ohrstrom ha parlato questa mattina al quotidiano La Nazione. Queste le sue parole: "Sto lavorando per avere la cittadinanza italiana, poi vediamo se riuscirò ad avere in tempo il passaporto, se riuscirò poi a meritarmi il posto e se infine sarò convocata con la nazionale azzurra. Ci spero, mai dire mai. Un altro doblete viola? Scudetto e Coppa Italia sono gli obiettivi stagionali e se arrivassero insieme sarebbe un soddisfazione incredibile. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare una gara alla volta. Restare a Firenze? Ho un altro anno di contratto, poi vedremo".