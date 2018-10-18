Stephanie Ohrstrom:"Al ritorno ce la possiamo fare. Un onore vedere i tifosi viola in trasferta.."

Grande protagonista della serata viola, nella gara di "Kingsmeadow" contro il Chelsea nell'andata degli ottavi di finale di Women's Champions League il portiere della Fiorentina Stephanie Ohrstrom, ha...

Grande protagonista della serata viola, nella gara di "Kingsmeadow" contro il Chelsea nell'andata degli ottavi di finale di Women's Champions League il portiere della Fiorentina Stephanie Ohrstrom, ha commentato così i primi novanta minuti ai microfoni del media ufficiale viola: “La difesa ha disputato un'ottima gara, quel poco che abbiamo concesso l’ho affrontato e ho difeso la porta come potevo, ne sono contenta. Ogni parata ovviamente aumentava la nostra consapevolezza e confidenza, sarebbe stato perfetto parare anche il rigore ma é stato calciato perfettamente e non ci sono arrivata. Sapevamo che avrebbero potuto concedere qualcosa e così è stato, questa è la via giusta per il ritorno. Non sono dei mostri, è facile vedere un nome che ha fatto tanti risultati in passato anche in Europa e impressionarsi, ma poi te le trovi davanti e sono giocatrici normali, siamo più forti di quello che crediamo. Tifosi? Sono sempre felicissima quando li vedo, bastano 10 italiani e si fanno sentire tantissimo, un onore sapere che sono arrivati da Firenze per noi, ed è stata una bellissima spinta in più. Con loro al Franchi”.

Fonte: Violachannel