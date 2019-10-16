Ohrstrom: "Indimenticabile la Supercoppa, con la Juve vogliamo il bis. Commisso ci segue sempre e ci dà la carica"

Queste le parole rilasciate dal portiere della Fiorentina Women's a Tuttosport da Stephanie Ohrstrom: "Il successo in Supercoppa di un anno fa, fu una serata indimenticabile, eravamo molto tese ma la...

Queste le parole rilasciate dal portiere della Fiorentina Women's a Tuttosport da Stephanie Ohrstrom: "Il successo in Supercoppa di un anno fa, fu una serata indimenticabile, eravamo molto tese ma la partita fu combattuta, la Juve era veramente forte ma riuscimmo a colpirla nel momento giusto. Sarebbe bello riuscirci di nuovo il 27 ottobre, possiamo centrare il bis, dovremo sfruttare le occasioni che ci costruiremo. Non mi aspetto di essere la titolare, se l'allenatore vorrà mi farò trovare pronta, lavoro ogni giorno per esserlo. Il tecnico ha scelto nella mia esclusione, devo accettare ciò perchè è normale che per un club sia importante anche far crescere chi è più giovane. Sul mio contratto non so, ma a Firenze sto benissimo. Il campionato è sempre più competitivo, non esistono partite scontate ma questa Fiorentina ha una rosa ampia e quindi è normale che ci sia concorrenza in ogni ruolo. Sogno di parare un rigore a Ronaldo. Commisso è una premessa importante per il futuro, ci segue sempre e ci sa dare la carica giusta".