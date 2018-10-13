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FORM.UFFICIALI SUPERCOPPA, GUAGNI COMANDA LA DIFESA, MAURO PER SPAVENTARE LE ZEBRE

Le formazioni ufficiali di Fiorentina Women's-Juventus, gara valida per la Supercoppa Italiana. Questi i nomi scelti dei due allenatori

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2018 19:52
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Juventus Women (4-3-3): Giuliani;  Cernoia, Galli, Ekroth; Aluko, Girelli, Bonansea. All. Guarino

Fiorentina Women (4-3-3): Ohrstrom; Guagni, Tortelli, Agard, Philtjens; Kostova, Breitner, Parisi; Clelland, Mauro, Bonetti. All. Cincotta

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