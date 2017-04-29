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Fiorentina Women's super: 0-9 a Cuneo, ma vince anche il Brescia

Straripante successo della ACF Womens' a Cuneo: 0-9 per le gigliate, con reti di Caccamo, Adami, Bonetti (doppietta), Orlanndi, Guagni e Rinaldi (doppietta). La viola femminile si issa così a quota 57...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2017 17:31
Fiorentina Women's super: 0-9 a Cuneo, ma vince anche il Brescia -
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Straripante successo della ACF Womens' a Cuneo: 0-9 per le gigliate, con reti di Caccamo, Adami, Bonetti (doppietta), Orlanndi, Guagni e Rinaldi (doppietta). La viola femminile si issa così a quota 57, seguita dal Brescia che dopo la vittoria a Verona va a 51 punti.

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