Fiorentina Women's super: 0-9 a Cuneo, ma vince anche il Brescia
Straripante successo della ACF Womens' a Cuneo: 0-9 per le gigliate, con reti di Caccamo, Adami, Bonetti (doppietta), Orlanndi, Guagni e Rinaldi (doppietta). La viola femminile si issa così a quota 57...
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2017 17:31
Straripante successo della ACF Womens' a Cuneo: 0-9 per le gigliate, con reti di Caccamo, Adami, Bonetti (doppietta), Orlanndi, Guagni e Rinaldi (doppietta). La viola femminile si issa così a quota 57, seguita dal Brescia che dopo la vittoria a Verona va a 51 punti.