Women's Champions, il Chelsea regala biglietti a chi seguirà la partita in trasferta
Prosegue la bella iniziativa del Chelsea Football Club Women per i tifosi della squadra femminile di Londra. Anche contro la Fiorentina infatti..
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 17:59
Prosegue la bella iniziativa del Chelsea Football Club Women per i tifosi della squadra femminile di Londra. Anche contro la Fiorentina infatti, il club ha intenzione di offrire il biglietto a chi seguirà il club londinese nella trasferta al Franchi il 31 ottobre. L'andata si giocherà invece il 17 ottobre allo Stadio Kingsmeadow.