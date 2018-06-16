La Fiorentina Women's guarda al futuro. Oggi spareggio Champions, domani un mercato da scudetto..

Oggi andrà in scena Fiorentina Women's-Tavagnacco, spareggio tra le due terze classificate in campionato che vale l’accesso alla prossima Champions League

Oggi andrà in scena Fiorentina Women's-Tavagnacco, spareggio tra le due terze classificate in campionato che vale l’accesso alla prossima Champions League. Intanto c’è già chi lavora dietro le quinte per il futuro. Infatti la società sta costruendo la Fiorentina 2018-19 e, dopo le conferme di Guagni, Parisi, Zazzera e Öhrström, negli ultimi giorni sono arrivati anche gli importanti rinnovi pluriennali di Adami, Tortelli e bomber Mauro. Ma non è finita qui. Dopo le firme delle due belga Philtjens e Jaques, e della tedesca Breitner, saranno annunciati altri colpi. La Fiorentina vuole tornare a lottare per lo scudetto.

A scriverlo è il Corriere Fiorentino