Fiorentina Women's, ecco quando si giocherà in Champions contro il Chelsea
Attraverso i propri canali, la Fiorentina fa sapere le date e gli orari degli ottavi di finale contro il Chelsea
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 16:43
ANDATA - 17 Ottobre 2018 ore 20:35 (ora italiana) presso lo Stadio Kingsmeadow, Londra, UK
RITORNO - 31 Ottobre 2018 ore 19:30 (ora italiana) presso lo Stadio Franchi, Firenze IT
In basso, tutte le partite della competizione
Zurich Frauen - Bayern München
Wolfsburg - Atletico Madrid
Ajax - Olympique Lyonnais
Barcelona - Glasgow City
Linkopings - Paris Saint-Germain
Chelsea Women - Fiorentina Women
Rosengard - Slavia Praha
Kvinner - Brondby