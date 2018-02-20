Ex viola, Montella: "Felice per la mia seconda gara in Champions. Mou innovatore, domani canto l'inno del Siviglia"

L'ex tecnico viola Vincenzo Montella, oggi al Siviglia, parla della sfida Champions al Man United di Mourinho in conferenza stampa: "Quella di domani sarà la mia seconda partita in Champions, sono fel...

L'ex tecnico viola Vincenzo Montella, oggi al Siviglia, parla della sfida Champions al Man United di Mourinho in conferenza stampa: "Quella di domani sarà la mia seconda partita in Champions, sono felice che arrivi in questa giornata. Sono soddisfatto del rendimento della squadra, anche se si può sempre migliorare. Mourinho? Sono emozionato, per me è un innovatore e quando ho iniziato ad allenare l'ho studiato per le sue innovazioni tattiche. Per noi sarà dura, dovremo essere al top sia fisicamente che mentalmente. L'inno del Siviglia? Lo ascolto sempre per comprendere lo spirito e per migliorare la lingua. Domani credo che lo canterò".