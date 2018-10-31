Troppo Chelsea per la Fiorentina, la viola escono sconfitte dal Franchi con un netto 6-0

Troppo Chelsea per la Fiorentina, non ci sono altre parole per descrivere il 6-0 a favore delle Blues nel ritorno di Champions al Franchi.

Apre i giochi la Spancer con un tiro perfetto al 23', raddoppia la Kirby allo scadere dei primi 45'. È nella ripresa che il Chelsea ingrana la marcia superiore e decide di chiudere definitivamente la partita. Sono la Cuthbert e ancora una volta la Kirby a segnare risepettivamente il terzo e il quarto gol in appena 4' minuti. Bachmann e ancora una volta Kirby scrivono il definitivo 6-0.

Le ragazze viola hanno comunque il merito di averci provato fino all'ultimo secondo, tanto di essere applaudite da tutti e 4000 i tifosi del Franchi