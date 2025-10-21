Disastro Napoli in Champions, prende 6 gol dal Psv! Tutto facile per l’Inter che dilaga in Belgio

Si è appena conclusa la prima parte della terza giornata di Champions League.

Figuraccia del Napoli che perde 6-2 in Olanda per mano del Psv collezionando una pessima figura nonostante il gol del vantaggio iniziale.

E pensare che McTominay aveva portato in vantaggio gli uomini di Conte salvo poi vedere il Psv dilagare ampiamente. L’espulsione di Lucca nel secondo tempo ha complicato una gara che il Napoli perde malamente nel finale.

Tutto facile per l’Inter che continua nel suo ottimo momento di forma e vince e convince in Belgio contro l’Union Saint Gilloise per 0-4. A segno Dumfries, Calhanoglu, Lautaro Martinez e il primo gol in Champions League di Pio Esposito.

Una vittoria ed una brutta sconfitta per le italiane in Champions con Napoli ed Inter che se la vedranno al Maradona sabato alle 18:00.