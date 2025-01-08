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Gazzetta: “Corsa Champions? Per la Fiorentina il filo del gioco si è ingarbugliato ma le rivali sono alla portata”

Alla tredicesima giornata la Fiorentina aveva 28 punti e un gioco incantevole...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2025 12:02
Gazzetta: “Corsa Champions? Per la Fiorentina il filo del gioco si è ingarbugliato ma le rivali sono alla portata” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Alla tredicesima giornata la Fiorentina aveva 28 punti e un gioco incantevole. La notte di Bove ha cambiato tutto: da allora ha sconfitto solo Lask e Cagliari, non ritrova il gioco (Bove era l'equilibratore di fascia dal doppio ruolo), sta perdendo Gudmundsson. Nel ko contro il Napoli, Palladino è tornato dietro a tre (sbagliando). Le rivali sono alla portata, alla 22esima è scontro diretto con la Lazio, ma il filo del gioco si è ingarbugliato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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