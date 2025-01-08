Gazzetta: “Corsa Champions? Per la Fiorentina il filo del gioco si è ingarbugliato ma le rivali sono alla portata”

Alla tredicesima giornata la Fiorentina aveva 28 punti e un gioco incantevole...

Alla tredicesima giornata la Fiorentina aveva 28 punti e un gioco incantevole. La notte di Bove ha cambiato tutto: da allora ha sconfitto solo Lask e Cagliari, non ritrova il gioco (Bove era l'equilibratore di fascia dal doppio ruolo), sta perdendo Gudmundsson. Nel ko contro il Napoli, Palladino è tornato dietro a tre (sbagliando). Le rivali sono alla portata, alla 22esima è scontro diretto con la Lazio, ma il filo del gioco si è ingarbugliato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/dalla-turchia-il-trabzonspor-ha-messo-nel-mirino-ikone-puo-lasciare-la-fiorentina/283870/