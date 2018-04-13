Sarà Liverpool-Roma in semifinale di Champions. In Europa League il tabellino...

Brividi Roma. Dall'urna di Nyon è uscito il nome del Liverpool nella semifinale di Champions League. L'altra sfida sarà tra Bayern e Real Madrid. Le partite di andata si disputeranno martedì 24 e merc...

Brividi Roma. Dall'urna di Nyon è uscito il nome del Liverpool nella semifinale di Champions League. L'altra sfida sarà tra Bayern e Real Madrid. Le partite di andata si disputeranno martedì 24 e mercoledì 25 aprile, quelle di ritorno sono in programma per 1 e 2 maggio.

Ma prima dei sorteggi di CL ecco quelli di Europa League. Le semifinali si giocheranno tra il 26 aprile e il 3 maggio. Sarà Marsiglia-Salisburgo e Arsenal-Atletico Madrid.

Gazzetta.it