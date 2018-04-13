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Sarà Liverpool-Roma in semifinale di Champions. In Europa League il tabellino...

Brividi Roma. Dall'urna di Nyon è uscito il nome del Liverpool nella semifinale di Champions League. L'altra sfida sarà tra Bayern e Real Madrid. Le partite di andata si disputeranno martedì 24 e merc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 aprile 2018 13:17
Sarà Liverpool-Roma in semifinale di Champions. In Europa League il tabellino... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Di Francesco
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Di Francesco
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Brividi Roma. Dall'urna di Nyon è uscito il nome del Liverpool nella semifinale di Champions League. L'altra sfida sarà tra Bayern e Real Madrid. Le partite di andata si disputeranno martedì 24 e mercoledì 25 aprile, quelle di ritorno sono in programma per 1 e 2 maggio.

Ma prima dei sorteggi di CL ecco quelli di Europa League. Le semifinali si giocheranno tra il 26 aprile e il 3 maggio. Sarà Marsiglia-Salisburgo e Arsenal-Atletico Madrid.

Gazzetta.it

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