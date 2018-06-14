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La Fiorita punta alla Champions: ingaggiati Alessandro Cattelan e il giornalista Alciato

Usain Bolt resta il sogno, intanto La Fiorita si "consola" con il presentatore tv Alessandro Cattelan e il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato. Il 26 giugno, mentre in Russia, andranno in scen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 20:01
La Fiorita punta alla Champions: ingaggiati Alessandro Cattelan e il giornalista Alciato -
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Usain Bolt resta il sogno, intanto La Fiorita si "consola" con il presentatore tv Alessandro Cattelan e il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato. Il 26 giugno, mentre in Russia, andranno in scena le gare decisive per il passaggio del turno agli ottavi di finale del Mondiale, a Gibilterra la formazione sanmarinese proverà a dar vita al sogno europeo nel quadrangolare che garantisce un posto al primo preliminare di CL. Prima, però, bisognerà battere il Lincoln Red Imps e poi il 29 la vincente dell’altra semifinale tra Santa Coloma (Andorra) e Drita (Kosovo). Nella peggiore delle ipotesi, sarà secondo turno preliminare di Europa League.

Gli annunci sui social network direttamente dai due nuovi calciatori gialloneri. "Ho superato le visite mediche e ora attendo solo il transfer dal Derthona per essere in campo a Gibilterra con la Fiorita" ha detto Cattelan in una serie di Instagram stories. Più "tradizionalista" Alciato che ha pubblicato sul proprio profilo la foto della maglia col numero 7 e il suo nome e con il commento: "È tutto vero! #champions #lafiorita".

Fonte: gazzetta.it

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