La Fiorita punta alla Champions: ingaggiati Alessandro Cattelan e il giornalista Alciato

Usain Bolt resta il sogno, intanto La Fiorita si "consola" con il presentatore tv Alessandro Cattelan e il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato. Il 26 giugno, mentre in Russia, andranno in scen...

Usain Bolt resta il sogno, intanto La Fiorita si "consola" con il presentatore tv Alessandro Cattelan e il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato. Il 26 giugno, mentre in Russia, andranno in scena le gare decisive per il passaggio del turno agli ottavi di finale del Mondiale, a Gibilterra la formazione sanmarinese proverà a dar vita al sogno europeo nel quadrangolare che garantisce un posto al primo preliminare di CL. Prima, però, bisognerà battere il Lincoln Red Imps e poi il 29 la vincente dell’altra semifinale tra Santa Coloma (Andorra) e Drita (Kosovo). Nella peggiore delle ipotesi, sarà secondo turno preliminare di Europa League.

Gli annunci sui social network direttamente dai due nuovi calciatori gialloneri. "Ho superato le visite mediche e ora attendo solo il transfer dal Derthona per essere in campo a Gibilterra con la Fiorita" ha detto Cattelan in una serie di Instagram stories. Più "tradizionalista" Alciato che ha pubblicato sul proprio profilo la foto della maglia col numero 7 e il suo nome e con il commento: "È tutto vero! #champions #lafiorita".

Fonte: gazzetta.it