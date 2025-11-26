L’Atalanta cala il tris e sbanca Francoforte, esordio super per Palladino in Champions

Vittoria convincente dell’Atalanta nella prima di Raffaele Palladino in Champions League.
Dopo lo 0-0 della prima frazione, bastano 5 minuti alla Dea per prendersi la partita in casa dell’Eintracht Francoforte grazie alle reti tra il 60′ e il 65′ firmate da Lookman, Ederson e De Ketelaere.
Successo rotondo per la squadra bergamasca, il primo in assoluto per l’ex tecnico della Fiorentina che domenica sfiderà proprio i viola in campionato. Gli orobici si godono una posizione di classifica in Champions di assoluto rispetto con 10 punti in 5 partite, molto vicina alle prime 8 posizioni che garantirebbero l’accesso diretto agli ottavi di finale.
Atalanta impress in Frankfurt #UCL pic.twitter.com/ubzC5BtLQb
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2025