Corriere Fiorentino: “Fiorentina, serve una vittoria per il ranking ed il sogno Champions”

Il Pafos è una squadra solida che domina il campionato

La Fiorentina, attualmente al secondo posto in classifica a un punto dalla vetta, si prepara per il big match contro l'Inter di domenica sera, una sfida che potrebbe valere la testa della classifica.

Tuttavia, la priorità immediata è la partita di Conference League contro il Pafos. L'allenatore Palladino ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l'attenzione su tutte le competizioni, ribadendo che non si possono commettere altri passi falsi, dopo la sconfitta contro l'Apoel, per evitare i playoff e puntare alle prime otto. Stasera scenderanno in campo molti giocatori che hanno trovato meno spazio in campionato, come Kayode, Parisi, Quarta, Ikoné, Kouamé e il rientrante Pongracic.

L'avversario, il Pafos, è una squadra solida che domina il campionato cipriota, quindi servirà concentrazione. Inoltre, vincere sarebbe fondamentale per il ranking UEFA, rendendo più realistico il sogno Champions. Intanto, Gudmundsson potrebbe rientrare contro l'Inter, una carta importante per il big match. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/beltran-e-gudmundsson-insieme-risponde-palladino-solo-se-attacchiamo-e-difendiamo-tutti/278551/