Perchè è importante per la Fiorentina che le altre italiane volino in Europa League e in Champions

Le italiane volano in Europa. Ad un passo dalla qualificazione la Roma in Champions, ad un passo dalla qualificazione Milan, Atalanta e Lazio in Europa League. Senza contare le due big Juventus e Napo...

Le italiane volano in Europa. Ad un passo dalla qualificazione la Roma in Champions, ad un passo dalla qualificazione Milan, Atalanta e Lazio in Europa League. Senza contare le due big Juventus e Napoli.

Questo è un bene per la Fiorentina e per i suoi sogni europei. La squadra di Pioli ha l'obiettivo di un posto in Europa e le concorrenti come Lazio, Atalanta, Milan e Roma più vanno avanti in Europa e meglio è, considerato che, come abbiamo visto gli anni scorsi sulla nostra pelle come giocare ogni tre giorni a lungo andare logori fisicamente ma soprattutto psicologicamente.

Qualcuno magari adesso starà sorridendo per aver visto che abbiamo considerato Roma, Lazio e Milan come concorrenti della Fiorentina. Tra le tre squadre e quella viola in questo momento c'è indubbiamente tanta, tantissima differenza sotto tutti i punti di vista ma è anche vero che i posti in Europa League sono quelli e quindi per forza di cose, in caso di lotta europea, ci si dovrà scontrare con queste squadre.

Tra queste poi ci sarà una formazione che si qualificherà per la Champions League dietro le lanciatissime prime tre in classifica che sembrano avere qualcosa in più rispetto a tutte le altre.

La Fiorentina se vuole provare ad entrare in Europa deve sperare anche in questo, la stessa Atalanta, pur essendo brillantissima in Europa League, ha già perso tanti punti in campionato per una rosa non attrezzata fino in fondo per il doppio faticoso impegno. E così potrebbe essere anche per Roma e Lazio nel corso della stagione. Diverso il destino del Milan che in questo momento sembra avere altri problemi.

Proprio lo scorso anno hanno approfittato di questo Milan e Atalanta che non giocando le coppe europee si sono riuscite a classificare in classifica prima di Fiorentina e Inter che nella prima parte di stagione hanno perso tanti punti grazie alle fatiche di coppa.

A Firenze bisogna aggrapparsi anche a questo, arrivare in Europa sarebbe un trionfo e tutti i calcoli sono necessari al fine di quest'obiettivo.

Flavio Ognissanti