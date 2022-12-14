Corriere Fiorentino, Amrabat, le sue priorità: aumento di stipendio e garanzia Champions

L'appuntamento per il rinnovo è rimandato a fine anno, intanto schizza la valutazione del marocchino

L’appuntamento tra la Fiorentina e Amrabat è rimandato a fine anno, se non all’inizio di gennaio. La sua valutazione è schizzata a circa 40 milioni, su di lui ci sono almeno cinque top club. I contatti tra queste società ed i suoi agenti sono costanti e non è da escludere che possa arrivare una maxi offerta. Sembra difficile strapparlo alla Fiorentina. Il giocatore pretenderà oltre al rinnovo un aumento di stipendio e la garanzia di poter lottare per la Champions League. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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