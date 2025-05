La Lazio vince ad Empoli di misura tra le polemiche e vola a +4 sulla Fiorentina attesa all’Olimpico

La Lazio di Baroni vince ad Empoli di misura grazie al gol al primo minuto di gioco dell’ex Salernitana Boulaye Dia e rafforza ancora di più la sua posizione nella volata Champions a 3 giornate dalla fine. La squadra laziale si propone come una delle più accreditate per conquistare il quarto posto in virtù degli scontri diretti odierni nonostante un calendario non semplice con le sfide con Juventus ed Inter nelle prossime settimane. Oggi i biancocelesti hanno vinto tra le polemiche con l’espulsione di Colombo nel primo tempo che farà discutere e con un fuorigioco assegnato a Viti in occasione del gol del pareggio empolese annullato dall’arbitro. Partono forte i laziali che trovano subito il gol, l’Empoli non ha avuto la forza di controbattere al vantaggio ospite e la gara è scivolata senza problemi fino al rosso di Colombo che ha condizionato il match. Nel secondo tempo anche la Lazio è rimasta in dieci a causa del rosso ad Hysaj per doppia ammonizione, ma gli empolesi non hanno approfittato della nuova parità numerica ed anzi la Lazio avrebbe potuto chiudere la gara con Pedro ed Isaksen nel finale di partita. Dopo il pareggio con il Parma, la squadra di Baroni riparte e vince una sfida ostica che farà molto discutere.