Sarri mette a tacere Dazn: “Analisi della lotta Champions? Fatela voi visto che vi pagano per questo”

Nel corso della sua intervista a Dazn dopo la partita, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha risposto cosi alla domanda sulla corsa Champions che vede quattro squadre tutte a pari punti, questa la sua risposta: “Che vuoi che ti dica? Io devo fare l’analisi per quello che sta accadendo in classifica? Non spetta a me farla, fatela voi che vi pagano per questo, ci sono 4 squadre a pari punti anche se continuo a pensare che le altre abbiano qualcosa in più rispetto a noi”

LE PAROLE DI SARRI DOPO IL PAREGGIO CONTRO LA LAZIO