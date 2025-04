Jacobelli: “Fiorentina squadra tosta, forte anche senza Kean. Sogno Champions ancora vivo”

Il giornalista Xavier Jacobelli ha dedicato un intervento alla Fiorentina sull’edizione odierna del quotidiano sportivo il Corriere dello Sport-Stadio: “Al Cagliari non sono bastate la partenza sprint e l’orgoglio per sconfiggere una squadra tosta come la Fiorentina, che conquista 3 punti di platino portandosi a -4 dalla Champions. I viola vincono anche senza Kean.”

“La Fiorentina ha avuto il merito di non disunirsi dopo l’avvio forte del Cagliari. La squadra ha mantenuto ordine con Gosens e Mandragora; Beltran e Gudmundsson pericolosi come Kean. Male Zaniolo, ammonito in 12 minuti per perdita di tempo; Fagioli avulso dal gioco. I 3 punti di oggi sono fondamentali nell’ottica futura: la Juve ha perso, domenica derby con l’Empoli, il primo maggio a Siviglia e il quattro lo spareggio con la Roma. Palladino ha trovato conferme sullo stato di salute della sua squadra a Cagliari, e ci siamo resi conto che questa squadra è forte anche senza Kean.”