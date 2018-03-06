Pochettino: "Ho conosciuto Astori perché stavo per prenderlo al Southampton. Persona squisita"
Il mister del Tottenham Pochettino ha parlato anche di Astori nella conferenza alla vigilia della sfida contro la Juventus in Champions League: "Mi unisco alle condoglianze. Ho avuto la possibilità di...
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2018 17:11
Il mister del Tottenham Pochettino ha parlato anche di Astori nella conferenza alla vigilia della sfida contro la Juventus in Champions League: "Mi unisco alle condoglianze. Ho avuto la possibilità di incontrarlo 5 anni fa perché volevo portarlo a Southampton e ho trascorso con lui qualche ora. Era un grande professionista e una persona squisita. Il mio abbraccio a tutti i suoi cari"