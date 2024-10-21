Corriere Fiorentino: “Fiorentina vicina alla zona Champions. Palladino ha trovato la quadra”

La Fiorentina ha mostrato una crescita significativa

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria convincente contro il Lecce, dopo aver già battuto il Milan, rompendo il tabù delle partite contro squadre più deboli e guadagnando i primi tre punti in trasferta. Con questa vittoria, la squadra si piazza in zona Europa, vicina ai posti che qualificano per la Champions League.

Nonostante l'assenza dell'allenatore Palladino, sostituito dal suo vice Citterio, la Fiorentina ha mantenuto lo stesso undici che aveva battuto il Milan, dimostrando coesione e una precisa identità tattica. Il gioco, basato su un baricentro basso e ripartenze veloci, ha funzionato anche contro il Lecce, una squadra che tende a lasciare il controllo del pallone agli avversari. La Fiorentina ha dominato il match, anche se ha dovuto affrontare gli infortuni di Gudmundsson e Kean. Kean è stato protagonista con il suo lavoro di sacrificio, permettendo il primo gol di Cataldi.

La Fiorentina ha poi dilagato con i gol di Colpani, ancora Cataldi, Beltran e Parisi, concludendo con uno schiacciante 6-0. Nonostante le due cattive notizie degli infortuni, la Fiorentina ha mostrato una crescita significativa e si candida a puntare in alto in campionato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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