Graziani: “La Champions per la Fiorentina resta un sogno, ci sono 5 squadre nettamente più forti di lei”

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per parlare della Fiorentina e degli obiettivi futuri: “La Fiorentina è solida, ormai fa parte stabilmente del gruppo delle prime 7-8 del campionato e sarà dura crescere ancora perché si trova a competere contro realtà più attrezzate a livello di monte ingaggio perché la Fiorentina ha la metà di Juventus, Milan, Inter e Napoli, pure l’Atalanta è diventata una grande e sarà difficile da raggiungere prima di pensare in grande bisogna giocarcela con Roma, Lazio e Bologna che sono realtà simili a noi con dei costi non assurdi e con degli organici come quello viola. Spero di vedere la Fiorentina in lotta per la Champions, ma secondo il mio pensiero rimane un bel sogno poi deciderà il campo e vedremo davvero il valore della squadra.”