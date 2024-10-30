Viviano: “Chi ha criticato Kean o De Gea non capisce una s**a. Champions? Chissà ma non credo sia alla portata”

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, e tifoso viola ha parlato ad Italia 7: “La Fiorentina ha preso un allenatore che sa cosa significa giocare a calcio. Credo che alla base ci sia un’ottim...

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, e tifoso viola ha parlato ad Italia 7: “La Fiorentina ha preso un allenatore che sa cosa significa giocare a calcio. Credo che alla base ci sia un’ottima società. La dirigenza ha costruito una squadra forte e con tantissime alternative.

Kean? Se qualcuno pensa realmente che l’affare Kean sia stato un ‘favore di bilancio alla Juve’ o che De Gea ‘sia un pensionato’ significa o che è in malafede o che non capisce una s**a di calcio. Il potenziale non si discute. Fiorentina in Champions? Non credo che sia alla portata dei viola. Se le squadre più accreditate fanno il loro dovere, diventa un esercizio di pensiero difficile. Comunque non c’è niente di scontato”.

https://www.labaroviola.com/ufficiale-uefa-punisce-la-fiorentina-con-multa-2-trasferte-vietate-e-risarcimento-per-i-fatti-di-san-gallo/274801/