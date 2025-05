Milan, colpo a Marassi: rossoneri a due punti dalla Fiorentina, l’Europa non è più così lontana

Il Milan torna a ruggire in trasferta e lo fa in uno degli stadi più ostici della Serie A. A Marassi, contro un Genoa battagliero, i rossoneri conquistano tre punti fondamentali vincendo 2-1 in rimonta e rilanciando la propria candidatura per un posto in Europa.

Una gara intensa, decisa dalla rete di Rafa Leao e dall’autogol di Morten Frendrup in due minuti a metà secondo tempo. Con questa vittoria, la squadra di Conceiçao accorcia in classifica e si porta a soli due punti dalla Fiorentina, attualmente davanti ma reduce da una sconfitta di Roma. Con tre giornate ancora da disputare, ogni punto può fare la differenza, e lo scontro diretto tra i viola e il Bologna si preannuncia come un crocevia decisivo.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus, Lazio e Roma 63; Bologna 62, Fiorentina 59; Milan 57; Como 45, Torino e Udinese 44; Genoa 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

Foto LaPresse