Massimo Bonini, ex calciatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare della corsa Champions che potrebbe vedere coinvolta anche la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: “I Viola hanno dimostrato anche in Coppa Italia di giocarsela con tutti e sarà in lotta fino alla fine: è propositiva e gioca un buon calcio. Con i tre punti è un attimo fare un bel salto”.