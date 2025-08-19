Colpo da Champions per la Roma: arriva Bailey. Grande accoglienza all'aeroporto per l'attaccante

La Roma si stacca dalle concorrenti classiche alla corsa Champions con un giocatore che alza il livello: è arrivato Leon Bailey.

In un mercato povero di grandi emozioni, è la Roma la squadra che eccita i tifosi in questi giorni di metà agosto. La squadra di Gasperini ha preso in prestito dall'Aston Villa l'esterno giamaicano Leon Bailey, giocatore che tra gol e assist in carriera supera già quota 100. I giallorossi hanno pizzato un colpo che li distacca dalle concorrenti alla corsa Champions.