Se il Milan non va in Champions sarà guaio economico. A Firenze invece manca la passione...

Una buona notizia per Pioli, che invece sabato a Milano ritroverà Veretout e avrà la possibilità di scegliere se mettergli accanto Edimilson o Gerson. E meno male, perché senza il francese non è facil...

Una buona notizia per Pioli, che invece sabato a Milano ritroverà Veretout e avrà la possibilità di scegliere se mettergli accanto Edimilson o Gerson. E meno male, perché senza il francese non è facile. Comunque, se parli con i tifosi del Milan, ti dicono che la confusione è tanta.

Un Milan in mezzo al guado, e da un bel pezzo, ma comunque in zona Champions, quella che gli potrebbe permettere di pagare gli stipendi che altrimenti diventano un problema pazzesco. Centoquaranta milioni di monte ingaggi, quasi quattro volte quello della Fiorentina (37) per avere cinque punti in più in classifica. Non c’è dubbio che l’affare Higuain non è stato un granché. L’argentino ha messo dentro 5 palloni, uno in più di Simeone. In più si parla già del suo prossimo addio e nessuno, a occhio, si strapperà i capelli.

Comunque né la Fiorentina e né il Milan entusiasmano per il loro calcio, ma almeno qui non hanno speso chissà cosa (magra consolazione).A Firenze il clima non è così diverso. Ma se non altro il bilancio è a posto. Per la passione si vedrà. Forse.

La Repubblica, Benedetto Ferrara