Il portiere dell’Inter Onana in confusione dopo la vittoria agli ottavi: “Contento per i 3 punti”

Nonostante qualche difficoltà, l’Inter vince la gara di Champions League contro il Porto grazie a una rete segnata in extremis da Romelu Lukaku. I nerazzurri dovranno ora disputare la gara di ritorno in casa dei portoghesi, per cercare di assicurarsi la qualificazione ai quarti di finale.

Grazie alla vittoria della squadra di Inzaghi, le italiane in Champions hanno portato a casa tre vittorie agli Ottavi senza subire gol. In campionato, i nerazzurri hanno vinto per 3-1 a San Siro contro l’Udinese e sono saliti al 2o posto solitario a 47 punti, +3 da Roma e Milan.

Nel post partita di Inter-Porto, il portiere nerazzurro André Onana è stato protagonista di una curiosa gaffe. Di seguito, le parole pronunciate dall’estremo difensore camerunense.

“Sono molto felice del risultato, abbiamo fatto un grande lavoro. Ho fatto una parata importante, ma sono molto contento per Lukaku. Con Dzeko c’è stata un’incomprensione legata al momento della partita. Entrambi abbiamo diritto di esprimerci, poi se arrabbiandosi così si vincono le partite tanto meglio”.

Dopo aver ribadito la sua felicità per la vittoria, Onana è stato protagonista di una curiosa gaffe, affermando: “Sono contento dei tre punti“. Tuttavia agli ottavi di finale di Champions League la vittoria non vale 3 punti. Probabilmente l’estremo difensore si è confuso con il funzionamento della fase a gironi, se non addirittura con la Serie A.

