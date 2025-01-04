Flachi: "Meglio andare in Champions che vincere la Conference. Prenderei esterni da gol e non un vice Kean"

L'ex viola Flachi ha parlato di Fiorentina e di mercato, sottolineando come secondo lui non serva un vice Kean ma esterni che fanno gol

L'ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, commentando i temi più caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Su Fiorentina-Napoli: “Sarà una partita difficile, il Napoli è una pretendente per lo scudetto ma non mi ha dato impressione di essere uno squadrone. La Fiorentina però creerà e darà problemi al Napoli, sono convinto che farà la prestazione.”

Su Gudmundsson e Beltran: “Io darei continuità a Gud, ha qualità, porta quantità all’attacco e dà alternative in più a Kean. Beltran fa un lavoro un po’ più diverso, per avere più chance e soluzioni metterei Gud.”

Sugli esterni: “Gli esterni li confermo, Sottil e Colpani, anche perché il primo sta facendo bene e ha continuità, mentre il secondo deve trovare la sua dimensione, far vedere chi è. In fase difensiva e in copertura dà mano, speriamo possa contribuire anche là davanti con le sue giocate.”

Sul mercato: “Intanto la Fiorentina si è subito messa all’opera, ed è importante. Il mercato porta via concentrazione, quindi prima prendi giocatori importanti meglio è. Se si vuole competere per un obiettivo importante bisogna approfittare del Milan che è dietro, della Juve che fa così e così. Penso che la società debba essere brava a cogliere le possibilità. Bisogna essere bravi a sistemare, quest’anno bisogna fare il salto di qualità, non aggiungere rinforzi. Pradè quando ha la possibilità sa fare il suo lavoro, anche in questo mercato farà vedere il suo valore. Con Kean è stato ripagato, mi auguro che possa essere lo stesso anche con Colpani, che si possa accendere da gennaio in poi.”

Su un vice Kean e altri colpi: “Come vice Kean non prenderei nessuno, andrei più sugli esterni, che devono aggiungere qualcosa in più a livello di gol, portare maggiore qualità. A centrocampo si deve aggiungere perché si sente l’assenza di Bove, poi bisogna prendere anche dei centrali perché secondo me se ci si paragona alle altre squadre siamo un po’ indietro in difesa, nonostante Comuzzo e Ranieri stiano facendo molto bene.”

Champions o vittoria Conference: “Penso che la Fiorentina possa vincere coppa e qualificarsi in Champions, però vedo più dura la Conference. Io prenderei la Champions per gli scenari, per tutto. La città se lo merita, sarebbe un giusto premio per tutti, anche per la società che sta facendo molto per Firenze.”

PEDULLA' FA IL PUNTO SUL MERCATO VIOLA

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