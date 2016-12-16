Labaro Viola

Zona11, il PSG vuole Barnardeschi, il "nuovo Baggio"

Come riportato dal programma Zona11 in onda su RaiSport, il PSG starebbe cercando un attaccante che possa sostituire Javier "El Flaco" Pastore. I francesci guardano in Serie A e sul taccuino ci sarebb...

A cura di Matteo Fabiani Matteo Fabiani
16 dicembre 2016 23:14
Zona11, il PSG vuole Barnardeschi, il "nuovo Baggio" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Bernardeschi
Condividi

Come riportato dal programma Zona11 in onda su RaiSport, il PSG starebbe cercando un attaccante che possa sostituire Javier "El Flaco" Pastore. I francesci guardano in Serie A e sul taccuino ci sarebbero i nomi dei laziali Ciro Immobile e Felipe Anderson accanto a quello di Federico Bernardeschi, talento carrarino in forza alla Fiorentina, paragonato dai francesci a Baggio

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok