Zona11, il PSG vuole Barnardeschi, il "nuovo Baggio"

Come riportato dal programma Zona11 in onda su RaiSport, il PSG starebbe cercando un attaccante che possa sostituire Javier "El Flaco" Pastore. I francesci guardano in Serie A e sul taccuino ci sarebb...

Come riportato dal programma Zona11 in onda su RaiSport, il PSG starebbe cercando un attaccante che possa sostituire Javier "El Flaco" Pastore. I francesci guardano in Serie A e sul taccuino ci sarebbero i nomi dei laziali Ciro Immobile e Felipe Anderson accanto a quello di Federico Bernardeschi, talento carrarino in forza alla Fiorentina, paragonato dai francesci a Baggio