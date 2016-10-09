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Il Napoli trema per Milik, per lui si teme una rottura del crociato

Nella serata di ieri, durante la partita vinta dalla Polonia contro la Danimarca, il giocatore del Napoli Milik è andato a terra a seguito di un contrasto toccandosi il ginocchio. Sin dai primi istant...

A cura di Matteo Fabiani Matteo Fabiani
09 ottobre 2016 02:03
Il Napoli trema per Milik, per lui si teme una rottura del crociato -
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Nella serata di ieri, durante la partita vinta dalla Polonia contro la Danimarca, il giocatore del Napoli Milik è andato a terra a seguito di un contrasto toccandosi il ginocchio. Sin dai primi istanti si è temuto qualcosa di serio con il giocatore uscito quasi tra le lacrime. Per lui si teme infatti una rottura del crociato che lo terrebbe fuori dal campo per 5-6 mesi. Il bollettino ufficiale, dovrebbe comunque uscire nella giornata di oggi.

 

Sarri trema per la perdita del suo campione, il big match tra Napoli e Roma è alle porte e la squadra partenopea lo dovrà affrontate senza il proprio bomber.

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