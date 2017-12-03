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Si sblocca anche Chiesa nella girandola dei gol. Altro assist di Thereau

La Fiorentina dilaga al Franchi contro il Sassuolo. Bel break dei viola a centrocampo dove recupera palla Thereau. Il francese decide poi di verticalizzare..

A cura di Matteo Fabiani Matteo Fabiani
03 dicembre 2017 16:24
Si sblocca anche Chiesa nella girandola dei gol. Altro assist di Thereau - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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La Fiorentina dilaga al Franchi contro il Sassuolo. Bel break dei viola a centrocampo dove recupera palla Thereau. Il francese decide poi di verticalizzare per Chiesa che con un delizioso tocco sotto trafigge Consigli.

3-0, secondo assist di giornata di Thereau e primo gol di Chiesa dopo un digiuno durato fin troppo.

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