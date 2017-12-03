Si sblocca anche Chiesa nella girandola dei gol. Altro assist di Thereau
La Fiorentina dilaga al Franchi contro il Sassuolo. Bel break dei viola a centrocampo dove recupera palla Thereau. Il francese decide poi di verticalizzare..
A cura di Matteo Fabiani
03 dicembre 2017 16:24
La Fiorentina dilaga al Franchi contro il Sassuolo. Bel break dei viola a centrocampo dove recupera palla Thereau. Il francese decide poi di verticalizzare per Chiesa che con un delizioso tocco sotto trafigge Consigli.
3-0, secondo assist di giornata di Thereau e primo gol di Chiesa dopo un digiuno durato fin troppo.