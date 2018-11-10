Primavera sconfitta contro il Cagliari. Dopo il palo di Sottil è Verde a decidere il match

Termina 1-0 a favore degli ospiti il match che ha visto affrontarsi Fiorentina- Cagliari Primavera allo stadio Bozzi di Firenze. Dopo un primo tempo senza nè tiri nè emozioni..

Termina 1-0 a favore degli ospiti il match che ha visto affrontarsi Fiorentina- Cagliari Primavera allo stadio Bozzi di Firenze. Dopo un primo tempo senza nè tiri nè emozioni, è la Fiorentina che prova a portarsi in vantaggio con capitan Sottil. Il talento viola ruba palla sulla sinistra, si accentra e sfodera un tiro preciso che però va a sbattere contro il palo a portiere battuto. Al 20' della ripresa è il club sardo a portarsi in vantaggio grazie alla rete del numero 9 Verde sugli sviluppi di calcio d'angolo. La Fiorentina tenta la reazione con Beloko che per due volte si vede negare la rete del pareggio. Nella prima occasione è l'estremo difensore cagliaritano a opporsi con un vero e proprio miracolo, in seconda ripresa è bravo il difensore centrale a rubare il pallone al giovane Beloko proprio sul momento del tiro.

L'ultima occasione capita a Longo che non riesce a impattare le palle sulla linea di porta.

La Fiorentina rimane dunque a quota 15 punti mentre il Cagliari sale a 8.