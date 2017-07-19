FIORENTINA-TRENTO, SEGUI CON NOI IL LIVE DELLA PARTITA
Tra meno di 10 minuti la Fiorentina giocherà la terza amichevole contro il Trento. la Formazione ufficiale: Subito esordio per Zekhnini..
Tra meno di 10 minuti la Fiorentina giocherà la terza amichevole contro il Trento. la Formazione ufficiale: Sportiello, Gaspar, Olivera, Badelj, Hugo, Astori, Hagi, Vecino, Babacar, Meli, Zekhnini
1' Fischio d'inizio, inizia Fiorentina- Trento. L'arbitro Giacomelli fischia subito un rigore per i viola. BABACAR segna l'1-0
5' GOL del Trento su angolo ma Giacomelli fischia un giustissimo fallo in area
6' GOL della Fiorentina. Invenzione di Hagi per Babacar, il senegalese mette in mezzo per Zekhnini che da 0 metri non sbaglia. 2-0 per i viola
15' Bel tiro di Hagi dai 25' metri che dopo essersi girato lascia andare una botta respinta di lato dal portiere del Trento
25' Palla in profondità di Astori verso Olivera che di tacco serve di prima intenzione Zekhnini. Palla indietro verso Hagi che non arriva. Al proseguo dell'azione Vecino calcia da lontano e il portiere blocca con facilità
28' Cross dalla trequarti di Astori per Babacar che di prima intenzione calcia al volo sopra la traversa. Applausi comunque per il senegalese dai numerosi spettatori di Moena
41' ci avviciniamo alla fine del primo tempo. E' partita vera a Moena con le due squadre che non esitano a contrastare e a entrare duro.
43' GOL della Fiorentina! Ancora Hagi dalla distanza prova il tiro potente, la palla viene deviata e s'infila alle spalle del numero 1 del Trento
---FINE PRIMO TEMPO---
Numerosi cambi in questo secondo tempo. Dentro Sanchez, Tatarusanu , Cristoforo, Tomovic, Rebic, Illanes e Baez
10' molto possesso palla in questi primi minuti di secondo tempo. La Fiorentina prova molto possesso con cambi di campo e inserimento da parte degli esterno
15' dentro anche Sottil, Milic, Milenkovic e Gori, al posto di Babacar
24' occasione Fiorentina! Contropiede comandato da Baez, palla dietro per Gori che allarga per Rebic che a giro sfiora il secondo palo. Sfortunato il giocatore croato
27' altra occasione per i viola con Gori. Il giovane attaccante viola scarica dai 25 metri, bravo il portiere a deviare in angolo
30' GOL FIORENTINA! Cross in mezzo di Milic, stop di Gori che come un rapace scarica in rete al volo. 4-0 Fiorentina
40' GOL FIORENTINA! Angolo dalla sinistra, Illanes tocca la palla che carambola sulla gamba del difensore del Trento. E' autogol
FINE DELLA PARTITA, TERMINA 5-0 A FAVORE DELLA FIORENTINA. GRAZIE DI ESSERE STATI CON NOI DA MATTEO FABIANI