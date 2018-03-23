La Fiorentina batte 3-2 il Sassuolo e vola in semifinale. Ancora decisiva la rete di Gori

La Fiorentina batte 3-2 il Sassuolo, squadra tra l'altro che proprio l'anno scorso eliminó i viola, e vola in semifinale.

La Fiorentina batte 3-2 il Sassuolo, squadra che proprio l'anno scorso eliminó i viola, e vola in semifinale. Apre le marcature nel primo tempo Maganjic grazie a una bellissima conclusione di sinistro da fuori area. A roddoppiare il vantaggio è Joseph che con uno sfortunato autgol da calcio d'angolo porta i viola a +2. Il Sassuolo peró non si arrende e a pochi minuti dalla fine del primo tempo riapre i conti con Kolaj che a tu per tu con il numero 1 viola non sbaglia. Pronti via e i neroverdi pareggiano i conti su rigore ad inizio secondo tempo con Mota Carvalho. È Gabriele Gori a fare da padrone in questa Coppa Viareggio peró e su tap in, dopo la conclusione di Sottil, trova il definitivo 3-2.

I viola volano in semifinale dove troveranno la Juventus