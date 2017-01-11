Sousa: "Il Chievo ci ha fatto correre più del dovuto, su Kalinic non so nulla. Berna.."

Ecco le parole di Sousa nel post partita di Fiorentina-Chievo: "Abbiamo fatto una prima parte sicuramente migliore della seconda, nel nostro inizio di partita abbiamo avuto un paio di buone occasioni...

Ecco le parole di Sousa nel post partita di Fiorentina-Chievo: "Abbiamo fatto una prima parte sicuramente migliore della seconda, nel nostro inizio di partita abbiamo avuto un paio di buone occasioni per segnare. Abbiamo dovuto correre molto di più nel corso del secondo tempo e questo vuol dire che le gambe stanno girando. L'arrivo Sportiello? Ancora non è arrivato nessuno, queste sono solamente le vostre fonti. Kalinic? Non si può puntare tutto su di lui, anche Nikola come tanti altri possono migliorare andando avanti. Fino ad oggi Kalinic è un giocatore della Fiorentina e fin tanto che riterrò che è il migliore per giocare lo metterò in campo. Berna? Sta crescendo, ha ancora margini di miglioramento. La squadra ha speso molte energie, poteva spendere meno: potevamo consolidare prima la vittoria. Il Chievo ci ha fatto correre tanto".