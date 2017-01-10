Corriere, l'Inter prepara l'offerta per Bernardeschi
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe pronta l'offerta per Federico Bernardeschi. Il gioiellino viola è da tempo nel mirino dei neroazzurri e la nuova proprietà è disponib...
A cura di Matteo Fabiani
10 gennaio 2017 10:25
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe pronta l'offerta per Federico Bernardeschi. Il gioiellino viola è da tempo nel mirino dei neroazzurri e la nuova proprietà è disponibile a offrire una cifra intorno ai 40 milioni di euro. La Fiorentina quasi sicuramente non accetterà l'offerta, ritenuta troppo bassa per il suo numero 10