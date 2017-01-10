Corriere, l'Inter prepara l'offerta per Bernardeschi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe pronta l'offerta per Federico Bernardeschi. Il gioiellino viola è da tempo nel mirino dei neroazzurri e la nuova proprietà è disponib...

A cura di Matteo Fabiani 10 gennaio 2017 10:25

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