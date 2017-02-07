Leziosità, buchi difensivi e tiracci da lontano. Così la Fiorentina è stata schiacciata dalla Roma

Le considerazioni di Roma-Fiorentina 4-0 1) La Fiorentina piu brutta della stagione, senza ombra di dubbio. Quello che piu fa girare le scatole non sono i 4 gol di per se, ma come sono arrivati. Lin...

Le considerazioni di Roma-Fiorentina 4-0

1) La Fiorentina piu brutta della stagione, senza ombra di dubbio. Quello che piu fa girare le scatole non sono i 4 gol di per se, ma come sono arrivati. Linee difensive non seguite, errori individuali, passaggi agli avversari e molto altro. Una partita assurda, quasi i giocatori viola non fossero scesi in campo. Bernardeschi sembra essere tornato quello dello scorso anno, Babacar non tocca mezza palla e se la tocca la sbaglia, Borja lentissimo non fa mai ripartite un'azione, la difesa ferma e inefficace. L'unico che difendo stasera è Tatarusanu. Senza di lui poteva finire tranquillamente 10-0

2) Com'è possibile che su 100 tiri da fuori area, dentro lo specchio ne mettiamo 20? E perche di quei 20 forse, solo uno mette in crisi il portieri? Tra Borja Valero e Vecino le statistiche dei tiri in porta rasentano il ridicolo. Una domanda viene spontanea: ma perche non si allenano sui tiri?

3) Kalinic è un giocatore di un'importanza unica e quando non c'è si vede in un modo quasi imbarazzante. Probabilmente con lui in campo le cose non sarebbero cambiate, ma forse, almeno un tiro lo avremmo fatto.

4) Sanchez è un saltatore eccezionale e un incontriste eccellente. Rimane il fatto che non è un difensore. Soffre la velocità e i movimente degli attaccanti. Forse, quando i tifosi chiedevano un terzino destro, non avevano tutti i torti.

5) Un'altra cosa che stasera ha dato fastidio sono i continui leziosismi, che siano stati tacchi o triangolini. Sia sullo 0-0 che sul 4-0 le cose non sono cambiate, quasi importasse di piu il farsi vedere che il risultato. Sabato abbiamo una partita non facile contro una squadra tosta. Vincere per rialzare la testa dopo questa brutta partita. A questo punto diventa quasi obbligatorio..

Matteo Fabiani