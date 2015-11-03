Notizie Considerazioni Fiorentina

Leziosità, buchi difensivi e tiracci da lontano. Così la Fiorentina è stata schiacciata dalla Roma
07 febbraio 2017 23:27
Finalmente è un Tello show! Nel frattempo Chiesa "zittisce" il Pescara..
02 febbraio 2017 00:18
Spreconi e senza carattere, la certezza è solo il ragazzo col numero 25..
29 gennaio 2017 18:53
IL RINASCIMENTO RIMANE A FIRENZE! Le considerazioni di Fiorentina-Juventus
15 gennaio 2017 23:55
Bacio al 90' e la Fiorentina vola ai quarti. I viola sempre più nelle mani del suo Diez
11 gennaio 2017 21:30
Basta parlare di babbo Enrico, lui è Federico!
08 dicembre 2016 20:52
Astori leader vero, Babacar graffia e fa sognare al 94'. Intanto, Berna sempre più vicino a vincere la scommessa..
04 dicembre 2016 23:33
Tripletta di Kalinic e magie di Bernardeschi, la viola riparte nel nome dei suoi fenomeni. Le considerazioni di Cagliari-Fiorentina
23 ottobre 2016 16:53
La porta rimane inviolata, l'attacco decide di non segnare (ancora). La Fiorentina si ritrova nel baratro. Le considerazioni di Fiorentina-Atalanta
16 ottobre 2016 15:17
Baba, Milic e Sanchez ruggiscono, gli altri no. Fiorentina sconfitta e incornata due volte dal Toro. Le considerazioni di Torino-Fiorentina
02 ottobre 2016 20:22
Babacar e Kalinic demoliscono il Qarabag, Zarate entra, segna e fa commuovere. Le considerazioni di Fiorentina-Qarabac
29 settembre 2016 21:26
Fiorentina due facce, prima domina e poi soffre. È pari solo grazie alla svista di Orsato. Le considerazioni di Fiorentina-Milan
25 settembre 2016 23:05
Baba l'unica luce alla fine del tunnel, festival degli errori in difesa. A Udine un pareggio che fa riflettere.. Le considerazioni di Udinese-Fiorentina
21 settembre 2016 23:17
Sanchez versione "The Wall", Milic 10 polmoni. Che gol di Badelj! Le considerazioni di Fiorentina-Roma
18 settembre 2016 23:13
Salcedo esordio da applausi, Baba che (ri)scoperta! Ma che ha combinato l'arbitro...? Le considerazioni di Paok-Fiorentina
15 settembre 2016 23:24
Firenze in lacrime per Pasqual..e anche per tutta la Fiorentina. Le considerazioni di Fiorentina-Palermo
08 maggio 2016 19:49
Tello sparisce dal campo, Kuba sbaglia l'insbagliabile e Berna continua a sistemarsi i capelli..Le considerazioni di Udinese-Fiorentina
20 aprile 2016 23:59
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