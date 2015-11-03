Labaro Viola

Notizie Considerazioni Fiorentina

Leziosità, buchi difensivi e tiracci da lontano. Così la Fiorentina è stata schiacciata dalla Roma

07 febbraio 2017 23:27

Finalmente è un Tello show! Nel frattempo Chiesa "zittisce" il Pescara..

02 febbraio 2017 00:18

Spreconi e senza carattere, la certezza è solo il ragazzo col numero 25..

29 gennaio 2017 18:53

IL RINASCIMENTO RIMANE A FIRENZE! Le considerazioni di Fiorentina-Juventus

15 gennaio 2017 23:55

Bacio al 90' e la Fiorentina vola ai quarti. I viola sempre più nelle mani del suo Diez

11 gennaio 2017 21:30

Basta parlare di babbo Enrico, lui è Federico!

08 dicembre 2016 20:52

Astori leader vero, Babacar graffia e fa sognare al 94'. Intanto, Berna sempre più vicino a vincere la scommessa..

04 dicembre 2016 23:33

Tripletta di Kalinic e magie di Bernardeschi, la viola riparte nel nome dei suoi fenomeni. Le considerazioni di Cagliari-Fiorentina

23 ottobre 2016 16:53

La porta rimane inviolata, l'attacco decide di non segnare (ancora). La Fiorentina si ritrova nel baratro. Le considerazioni di Fiorentina-Atalanta

16 ottobre 2016 15:17

Baba, Milic e Sanchez ruggiscono, gli altri no. Fiorentina sconfitta e incornata due volte dal Toro. Le considerazioni di Torino-Fiorentina

02 ottobre 2016 20:22

Babacar e Kalinic demoliscono il Qarabag, Zarate entra, segna e fa commuovere. Le considerazioni di Fiorentina-Qarabac

29 settembre 2016 21:26

Fiorentina due facce, prima domina e poi soffre. È pari solo grazie alla svista di Orsato. Le considerazioni di Fiorentina-Milan

25 settembre 2016 23:05

Baba l'unica luce alla fine del tunnel, festival degli errori in difesa. A Udine un pareggio che fa riflettere.. Le considerazioni di Udinese-Fiorentina

21 settembre 2016 23:17

Sanchez versione "The Wall", Milic 10 polmoni. Che gol di Badelj! Le considerazioni di Fiorentina-Roma

18 settembre 2016 23:13

Salcedo esordio da applausi, Baba che (ri)scoperta! Ma che ha combinato l'arbitro...? Le considerazioni di Paok-Fiorentina

15 settembre 2016 23:24

Firenze in lacrime per Pasqual..e anche per tutta la Fiorentina. Le considerazioni di Fiorentina-Palermo

08 maggio 2016 19:49

Tello sparisce dal campo, Kuba sbaglia l'insbagliabile e Berna continua a sistemarsi i capelli..Le considerazioni di Udinese-Fiorentina

20 aprile 2016 23:59

Kalinic invisibile, Bernardeschi irriconoscibile. La Fiorentina perde il derby e cade in ginocchio.. Le considerazioni di Empoli-Fiorentina

10 aprile 2016 20:11

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