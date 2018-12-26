Hugo disastroso, Chiesa spreciso, Pezzella tuttofare. Le pagelle di Fiorentina-Parma
Le pagelle di Fiorentina-Parma. Hugo disastroso, Pezzella capitano tuttofare, Chiesa tanto e fumo e poco arresto. Brutta sconfitta..
di Matteo Fabiani
Le pagelle di Fiorentina-Parma 0-1
Lafont 5.5 Subisce un gol nell'unico tiro in porta del Parma. Il resto della partita la segue da spettatore
Milenkovic 6- Solido e roccioso fino alla sostituzione. Il meno è per l'ammonizione ricevuta (Laurini 6 propositivo in fase offensiva, non rischia quasi nulla)
Pezzella 6.5 Nonostante l'ammonizione ricevuta nel primo tempo è il migliore della Fiorentina. Difende, imposta e quando può sale attaccare.
Hugo 4 Difende malissimo sulla rete del Parma e rischia di ripetersi nel secondo tempo. La ciliegina sulla torta in negativo ma mette sull'espulsione ricevuta.
Biraghi 6- Tanti cross e tanti tiri. Spesso impreciso.
Benassi 5.5 Non particolarmente in forma. Non si vede quasi masi (Gerson 5.5 Quando c'è da calciare, lo fa male)
Edimilson 4.5 Sbaglia tutti i passaggi che puó sbagliare. Lo perde lui il pallone che da origine al rosso di Hugo (Ceccherini s.v)
Veretout 5 Meno lucido del solito, perde molti palloni e spesso è poco preciso.
Chiesa 5 Ci prova ma non è mai concreto. Sbaglia tanti tiri ma è comunque uno degli ultimi ad arrendersi.
Simeone 5.5 Non si vede quasi mai. Non è comunque una delle sue partite piú brutte.
Pjaca 6- Nel primo tempo da una buona mano a livello difensivo e offre buoni spunti. Puó dare molto molto di piú