Lorenzo Venuti, il ragazzo che sta stregando due tifoserie

Sta stregando tutti in Italia la favola del Benevento, il Leicester della serie cadetta che in pochi mesi è passato dalla Serie C al primato in Serie B.Uno dei protagonisti indiscussi è il giovane ter...

Sta stregando tutti in Italia la favola del Benevento, il Leicester della serie cadetta che in pochi mesi è passato dalla Serie C al primato in Serie B.

Uno dei protagonisti indiscussi è il giovane terzino di proprietà della Fiorentina Lorenzo Venuti, classe 1995 nato a Montevarchi Valdarno, città a poco più di 30 minuti da Firenze. Il ragazzo è uno degli idoli della tifoseria campana, risultato ottenuto grazie alle numerose prestazioni positive e alla grinta che puntualmente mette in campo per trascinare la squadra alla vittoria. Lo scorso anno giocò nel Brescia e anche li ottenne risultati personali importanti, collezionando tra le tante numerose partite partendo da titolare. In estate la Fiorentina ha deciso di fargli fare un ulteriore esame di prova rimandandolo a giocare in prestito al Benevento. È evidente che la squadra gigliata si sia ritrovata in casa un giocatore importante, giocatore che senza dubbio alcuno potrebbe insediare il vacillante Tomovic sulla corsia di destra. I tifosi ci sperano, e sognano un giorno di poter vedere un ragazzo dal cuore viola correre e vincere su una fascia rimasta senza proprietario per troppi anni.

Matteo Fabiani