Tello? No grazie, meglio Chiesa. Che reti ha fatto il condor!? Le considerazioni di Fiorentina-Sassuolo

1) Perche mettere Tello quando hai Federico Chiesa? Questo ragazzo cresce davvero a vista d'occhio, sotto il profilo tecnico e caratteriale. Qualche fallo tattico, qualche scatto bruciante e molti cro...

1) Perche mettere Tello quando hai Federico Chiesa? Questo ragazzo cresce davvero a vista d'occhio, sotto il profilo tecnico e caratteriale. Qualche fallo tattico, qualche scatto bruciante e molti cross insidiosi, queste sono le sue armi principali. Da sottolineare il bellissimo cross per Kalinic in occasione della seconda rete.

2) Condor is back! Primo gol capolavoro balistico piu unico che raro, seconda rete perfetta per coordinazione e bellezza. Bacino al palo e 2-0, Kalinic finalmente si sblocca in casa e Firenze esulta!

3) Una delle partite, difensivamente parlando, più brutte del campionato. Errori su errori in fase di disimpegno, graziati solo dagli ancor più gravi errori degli avversari e dai miracoli di Tatarusanu. Sousa dovrà lavorare piu duramente sulla concentrazione in vista dei numerosi match che la Fiorentina dovrà affrontare nei prossimi giorni.

4) A proposito di Tatarusanu, parte malissimo con un' uscita spericolata e si riprende con due veri e propri miracoli che salvano la Fiorentina da una brutta fine. Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Ciprian quel che è di Ciprian. Complimenti e..continua così

5) La Fiorentina pesca il Borussia, squadra tedesca "retrocessa" dalla Champions. Certo, poteva andare peggio ma poteva anche andare nettamente meglio. Beer Sheeva, Apoel e Astra Giorgiu sarebbero state un sogno, invece no. Il destino, a regola, vuole che ci si debba sempre sudare tutto.

Matteo Fabiani