FORM.UFFICIALI: MONTELLA NON CAMBIA, RIBERY E CHIESA ANCORA IN ATTACCO
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sampdoria, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Tim. Eccole scelte dei due allenatori:
A cura di Matteo Fabiani
25 settembre 2019 20:36
Fiorentina: Dragowski, Milenkovic, Badelj, Ribery, Xastrovilli, Pezzella, Lirola, Caceres, Chiesa, Dalbert, Pulgar. All. Montella (Terracciano, Ranieri, Boateng, Sottil, Cristoforo, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Benassi, Zurkowski, Vlahovic, Terzic)
Sampdoria: Audero, Vieira, Ekdal, Ramirez, De Paoli, Colley, Caprari, Murillo, Gabbiadini, Berezynski, Murru. All. Di Francesco (Falcone, Augello, Chabot, Linetty, Barreto, Bonazzoli, Rigoni, Jankto, Thorsby, Regini, Leris, Quagliarella)