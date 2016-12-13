Tuttosport, la Fiorentina chiama il procuratore di Kalinic per il rinnovo
Secondo il quotidiano sportivo Tuttosport, la Fiorentina avrebbe respinto i sondaggio di Valencia e Napoli per Nikola Kalinic. Il motivo? I viola starebbero pensando di iniziare a trattare con il proc...
A cura di Matteo Fabiani
13 dicembre 2016 10:38
Secondo il quotidiano sportivo Tuttosport, la Fiorentina avrebbe respinto i sondaggio di Valencia e Napoli per Nikola Kalinic. Il motivo? I viola starebbero pensando di iniziare a trattare con il procuratore per il rinnovo, in scadenza nel giugno del 2019.
La Fiorentina lancia dunque un messaggio forte, Kalinic è un giocatore importante per la squadra e su di lui vuole fondare un altro, prossimo ciclo.