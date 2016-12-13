Tuttosport, la Fiorentina chiama il procuratore di Kalinic per il rinnovo

Secondo il quotidiano sportivo Tuttosport, la Fiorentina avrebbe respinto i sondaggio di Valencia e Napoli per Nikola Kalinic. Il motivo? I viola starebbero pensando di iniziare a trattare con il proc...

A cura di Matteo Fabiani 13 dicembre 2016 10:38

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