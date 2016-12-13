La Nazione: a gennaio via due giocatore. Zarate..

La Nazione parla di mercato, delle possibili cessioni a Gennaio e dei possibili acquisti

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, la Fiorentina non farà particolari rivoluzioni nel prossimo mercato di riparazione. Infatti, sono previste solamente due cessioni e un acquisto che andrà a rinforzare la rosa di Sousa in vista dei tanti incontri dopo le feste, doppia sfida di Europa League su tutti. Zarate sarà sicuramente sulla lista dei possibili partenti, dato il suo poco utilizzo e la sua volontà di ricominciare altrove la sua carriera. Il nome in entrata ancora non ci è dato saperlo ma tutti gli indizi portano a un clamoroso ritorno di Stevan Jovetic, attaccante diventato grande sulle rive dell'Arno, in crisi all'Inter.