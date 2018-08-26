Tomovic segna e mostra il 13 a tutto lo Stadio. Il Franchi lo applaude e si commuove

Tomovic segna al 76' minuto e lo stadio, dopo qalche momento di incredulità, si inalza in un applauso spontaneo. Brividi al Franchi

È il 76' minuto quando il Chievo segna la rete della bandiera. Il marcatore? Nenad Tomovic

Inizialmente i tifosi sorridono, quasi increduli e divertiti, forti del vantaggio accumulato dalla Fiorentina. Poi il gesto che non ti aspetti, da un calciatore che comunque sia andata, ha lasciato il sangue e il sudore a Firenze

Tomovic infatti alza in alto le dita, formando un 13 verso il cielo e rendendo omaggio a quello che fu il suo capitano. Il Franchi smette di sorridere e si inalza di un applauso spontaneo per il gesto meraviglioso

Tra pochi giorni saranno 6 mesi senza Davide ma il vuoto che ha lasciato non è ancora stato del tutto digerito.

Onore a Tomovic dunque. E onore anche a tutte le persone che con le lacrime trattenute hanno nuovamente rivolte un pensiero al proprio eterno numero 13.

Matteo Fabiani